Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Mabil, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Szalai'nin yerden yaptığı ortada altı pas içindeki Serdar Dursun kayarak vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Morthada kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Crespo'nun ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Valencia'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken topu Szalai sol çaprazdan tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-2

90+8. dakikada Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılan Mabil, ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Spajic xx (Donk dk. 90+4 ?), Tarkan x, Eren x, Doğucan xx, Fall xx (Mabil dk. 60 xx), Hajradinovic xx, Eysseric xx (Travnik dk. 60 xx), Mortadha xx, Umut x (Muleka dk. 60 xx)

Yedekler: Harun, Rayane Aabid, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Yıldırım, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xx, Min Jae xxx, Serdar Aziz xx, Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Valencia dk. 90 ?), İrfan Can x (Pelkas dk. 81 ?), Rossi xx, Arda xxx (Mert Hakan dk. 66 x), Berisha x (Serdar Dursun dk. 66 xx)

Yedekler: Berke, Sosa, Ozan, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 6), Szalai (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Muleka (dk. 67) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Mabil (dk. 90+8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, Eren Elmalı, Spajic, Donk (Kasımpaşa), Serdar Dursun, Rossi (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)