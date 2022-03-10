Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
AA - Ercan Doğan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ercan Doğan - Spor