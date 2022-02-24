Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

20: 00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)

Demirören Haber Ajansı - Spor