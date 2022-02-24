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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19: 00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)

27 Şubat Pazar

13: 30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

13: 30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16: 00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)

19: 00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

28 Şubat Pazartesi

20: 00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Altay, Cuma, Spor, Haberler

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