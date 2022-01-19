Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil...
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri