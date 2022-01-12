Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe... - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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