Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe...
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...
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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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