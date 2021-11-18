Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Buna göre derbide Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray- Fenerbahçe : Halil Umut Meler
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri