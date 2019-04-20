Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - İm Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, zirve mücadelesi veren Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri 15. dakikada geriye düşmesine karşın ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 59 yaptı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Nagatomo'da kaldı. Japon futbolcu rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.

61. dakikada Diagne'nin akıl dolu ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleci Lung gole izin vermedi.

68. dakikada Kucher soldan bindirip ceza sahası yayı üzerindeki Deniz Türüç'ü gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Muslera topa hakim oldu.

72. dakikada Varela'dan aldığı pasta Kucher ceza sahasına ortalarken top direkt kaleye yöneldi. Direğe çarpan meşin yuvarlağı Kravet tamamladı ancak Muslera son anda gole engel oldu.

73. dakikada Deniz Türüç rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Muslera bu pozisyonda da başarılıydı.

83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx, Ndiaye xx, Fernando xxx, Feghouli xxx (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Belhanda xx (Selçuk dk. 75 x), Emre Akbaba xxx (Yunus dk. 62 xx), Diagne xxx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Ömer, Mitroglou, Gökay, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

İM Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Levent xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Hüseyin Acar xx, Deniz xx (Hakan dk. 90+4 ?), Chery xx (Bilal dk. 83 ?), Umut xx (Varela dk. 49 x), Kravets xx

Yedekler: Muammer, Emre Demir, Nurettin, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kravets (dk. 15) (İM Kayserispor), Diagne (dk. 16 ve dk. 42 pen.), Nagatomo (dk. 45+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 38) (İM Kayserispor)

Sarı kartlar: Umut Bulut, Kravets, Kucher (İM Kayserispor), Emre Akbaba, Ndiaye, Feghouli (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA