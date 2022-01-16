Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Pesic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd'un topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vivano'da kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Burak Bekaroğlu xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Adnan Uğur xx, Emre Mor xx, Borini xx, Karamoh xx, Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Bistrovic, Salibur, Vato Arveledze

Teknik Direktör: Volkan Demire

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Holmen xx, Selim Ay xx, Emir Han Topçu xx, Cemali Sertel xx, Sabo xx, Dokovic xx, Boyd xx, Boldrin xx, Alper Potuk xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Mendes, Dabo, Yusuf Sarı, Phiri, Deniz Hümmet

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Biglia (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

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