Spor Toto Süper Lig'e "Ahmet Çalık Sezonu" ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulanmasının 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Salı günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla herkesin takdirini kazandığı vurgulanan açıklamada, milli futbolcunun federasyon, kulüpler ve Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "8'i A Milli olmak üzere 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz." denildi.