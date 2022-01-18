Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri