Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı.

Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış milli oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.

8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri,  İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz."


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının 'Ahmet Çalık Sezonu' olarak oynatılmasını kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.

 Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye 'Sakin olun' telefonu

Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title