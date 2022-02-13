Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Henrique'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahası içerisine ortaladı. Gradel kafası ile dokundu, top dışarı çıktı.
52. dakikada Gradel'in taç çizgisinden ortaladığı topu Kayode kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. Skor eşitlendi. 1-1
70. dakikada Fajr, ceza sahası dışında Gradel'den kazandığı topu sert ve uzun bir şutla ağlarla buluşturdu. 2-1
83. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Henrique düzeltti. Uğur'un vole vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Kemal Yılmaz xxx, Murat Altan xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Erdoğan xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Kerem xx (Garcia dk. 46 xx), Koray xx (Hakan dk. 32 x), Fajr xx, Henrique xx (Sefa dk. 87 ?), Gradel xx, Kayode xx (Moussa dk. 90+2 ?)
Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Appindangoye, Camara, Hakan, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Sadık xx, Campi xx, Haddadi xxx, Donsah xx (İbrahim dk. 77 xx), Azubuike xx, Chouiar xxx, Mustafa xx, Kenan xxx (Seifeldin dk. 83 ?), Dicko xx
Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman, Adem, Barış, Jospin, Mert, Muhammed
Teknik Direktör: Adem Büyük
Goller: Kayode (Dk. 52) Fajr (dk. 70) (D.G. Sivasspor), Kerem (dk. 31) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Goutas, Sefa (D.G. Sivasspor), Donsah (Yeni Malatyaspor) - SİVAS