Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Mete Kalkavan

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Altay: Cüneyt Çakır

5 Aralık Pazar

13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi

20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk - İSTANBUL

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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