Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

12 Mart Cuma19: 00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır13 Mart Cumartesi13: 30 Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler16: 00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka19: 00 Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya14 Mart Pazar13: 30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık16: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan19: 00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen15 Mart Pazartesi

19: 00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı