Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

10.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:25
Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

12 Mart Cuma19: 00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır13 Mart Cumartesi13: 30 Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler16: 00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka19: 00 Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya14 Mart Pazar13: 30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık16: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan19: 00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen15 Mart Pazartesi

19: 00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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