Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

17.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:47
Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma: 19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler20 Şubat Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük21 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek22 Şubat Pazartesi: 19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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