Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
17.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:47
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:19 Şubat Cuma: 19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler20 Şubat Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük21 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek22 Şubat Pazartesi: 19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı