Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı - Haberler

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Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Spor, Güncel, Haberler

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