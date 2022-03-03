Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlardan 4'ünün hakemini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlardan 4'ünün hakemini açıkladı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda şu isimler görev yapacak:
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor