Süper Ligde 32. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

6 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya

16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

7 Mayıs Pazartesi:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek