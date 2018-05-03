Süper Ligde 32. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
6 Mayıs Pazar:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
7 Mayıs Pazartesi:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (1)
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cüneyt çakır maç yönetmiyorCevap Yaz Yayından Kaldır