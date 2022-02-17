Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı - Haberler
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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu, bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler

(İHA)

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor, Güncel, Haberler

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