Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Altay - Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Y. Kayserispor
13 Şubat Pazar
13.30 D.G. Sivasspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
16.00 F.T. Antalyaspor - V. Karagümrük
19.00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - İ. H. Konyaspor
14 Şubat Pazartesi
20.00 A. Hatayspor - Göztepe
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
(İHA)