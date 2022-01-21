Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş : Zorbay Küçük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

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