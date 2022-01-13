Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Beşiktaş-Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılamaları ile başlayacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Beşiktaş- Gaziantep Fk ve Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılamaları ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 15 Ocak ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Beşiktaş - Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılaşacak. Lider Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Antalyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile oynayacak.
Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor
16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor
19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe
16 Ocak Pazar
13.30 Altay - A. Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa
19.00 A. Hatayspor - Galatasaray - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...
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