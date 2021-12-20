Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa : Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

 Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

 'Türkiye memnun' diyen Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e noktayı koydu: Şampiyon belli

"Türkiye memnun" diyen Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e noktayı koydu: Şampiyon belli

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title