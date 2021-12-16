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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor-Altay maçı ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor- Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor - Altay

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - D. G. Sivasspor

16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor

16.00 İ. H. Konyaspor - F. T. Antalyaspor

19.00 A. Alanyaspor - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Ö. K. Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - V. Fatih Karagümrük

16.00 Y. Kayserispor - Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş - İSTANBUL

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