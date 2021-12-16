Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor-Altay maçı ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor- Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
17 Aralık Cuma
20.00 GZT Giresunspor - Altay
18 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - D. G. Sivasspor
16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor
16.00 İ. H. Konyaspor - F. T. Antalyaspor
19.00 A. Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
19 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Ö. K. Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - V. Fatih Karagümrük
16.00 Y. Kayserispor - Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş - İSTANBUL
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