Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Djokovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Cemali'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Hümmet topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Nariç xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül xxx (Sabo dk. 46 xx), Holmen xx, Emir Han x, Cemali xxx, Fabricio xx, Djokovic xxx, Boldrin xx (Remy dk. 65 xx), Umar xx (Yasin dk. 88 ?), Boyd xx (Alper dk. 74 x), Pohjanpalo xx (Deniz dk. 65 xxx)

Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mallan x, Semih x, Wallace x, Sadık x, Karim x, Chouiar x, Aabid x (Kubilay dk. 85 ?), Ndong x, Adem x, Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor) - RİZE

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

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