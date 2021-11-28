Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Tyler Boyd'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Pohjanpalo'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Umar'ın, ön direğe pasında savunma topu kornere çeldi.
26. dakikada kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Kemen'in şutunda top az farkla auta gitti.
32. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung topu kornere çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hasan Kemal Uğurlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serkan Çimen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Umar xxx, Holmen xx, Selim xx, Cemali xx Djokovic xx, Fabricio xx, Boyd xxx, Boldrin xx, Sabo xx, Pohjanpalo x
Yedekler: Tarık Çetin, Emir Han Topçu, Monzango, Alberk Koç, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Dabo, Phiri, Remy, Deniz Hümmet
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Majid xx, Carole xx, Campanharo xx, İlhan xx, İbrahim xx, Kemen xxx, Mustafa xx, Gavranovic xx
Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Gökhan, Emre, Uğur, Mane, Ramazan, Yasir, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman - RİZE
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