Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada soldan kullanılan serbest atışta Muhammed Demir'in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammed sert vurdu ancak Volkan Babacan son anda kornere çeldi.
75. dakikada Başakşehir ceza sahasına uzun gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Oğuz Ceylan'ın önünde kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
76. dakikada Merkel'in soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle top kornere gitti.
84. dakikada Merkel'in hatalı geri pasında topla buluşan Okaka, Serdar Gürler'i gördü. Sağdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
87. dakikada Berkay'ın pasında solda topla buluşan Gulbrandsen çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kaleci Günay'ın üstünden aşarken, Serdar Gürler kafayla tamamladı ve topu ağlara yolladı. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Candaş Elbil xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xx, Ndayishimiye xxx, Epureanu xxx, Hasan Ali Kaldırım xx, Pizzi xxx (Ömer Ali dk. 77 xx), Trezeguet xx (Gulbrandsen dk. 77 xx), Berkay Özcan xxx (Emre Çolak dk. 89 ?), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 88 ?), Chadli xxx (Salih Uçan dk. 63 xx), Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Tosca x (Merkel dk. 65 x), Oğuz Ceylan xx, Furkan Soyalp xx (Börven dk. 82 ?), Vetrih x (Stankovski dk. 82 ?), Mendyl x, Recep Niyaz xx (Sagal dk. 65 x), Maxim x, Muhammet Demir x (Berke Gürbüz dk. 90+2 ?)
Yedekler: Mustafa Bozan, Olkowski, Caulker, Messaoudi, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Pizzi (dk. 34), Serdar Gürler (dk. 87) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Caiçara (Başakşehir), Mendly (Gazintep FK) - İSTANBUL