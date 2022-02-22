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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Başakşehir, 21. hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir, 21. hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner'i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi'ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Başakşehir : Volkan xx, Ndayishimiye x (Epureanu dk. 24 x), Duarte xx, Hasan Ali x, Tolga x, Serdar x, Aleksic x, Berkay xx, Chadli x, Gulbrandsen x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil, Şener, Muhammed Yazıcı, Lima, Emre Çolak, Batuhan, Güney, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Musa xxx, Adil xx, Guilherme xxx, Hadziahmetovic xx, Michalak xxx, Soner xxx, Mpoku xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi x

Yedekler: Eray, Erten, Barış, Ekrem, Rahmanovic, Çekici, Oğulcan, Hüseyin, Ahmed Hassan, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bytyqi (dk. 37) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic (İH Konyaspor), Tolga Ciğerci, Hasan Ali (Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor

Başakşehir, Konyaspor, Spor, Haberler

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