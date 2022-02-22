Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
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Başakşehir, 21. hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir, 21. hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.
26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.
37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner'i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi'ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Başakşehir : Volkan xx, Ndayishimiye x (Epureanu dk. 24 x), Duarte xx, Hasan Ali x, Tolga x, Serdar x, Aleksic x, Berkay xx, Chadli x, Gulbrandsen x
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil, Şener, Muhammed Yazıcı, Lima, Emre Çolak, Batuhan, Güney, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Musa xxx, Adil xx, Guilherme xxx, Hadziahmetovic xx, Michalak xxx, Soner xxx, Mpoku xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi x
Yedekler: Eray, Erten, Barış, Ekrem, Rahmanovic, Çekici, Oğulcan, Hüseyin, Ahmed Hassan, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bytyqi (dk. 37) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Hadziahmetovic (İH Konyaspor), Tolga Ciğerci, Hasan Ali (Başakşehir) - İSTANBUL