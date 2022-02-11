Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor'da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo'nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel'i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

17. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Altay: Lis xx, Tolga xx, Eric xx, Murat xx, Özgür xx, Thaciano xx, Zeki xx, Rodriguez xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Deniz Kadah xx

Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun, Bamba, Poko, Paixao, Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim, Cebrail

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Holmen xx, Selim xx, Ponck xx, Cemali xx, Baiano xx, Fernandes xx, Boldrin xx, Yusuf xx, Bolasie xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Zafer, Cisse, Alper, Boyd, Kubilay, Dabo, Eren Albayrak, Deniz Hümmet, Emirhan, Gökhan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kart: Selim (Çaykur Rizespor)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/ İHA)