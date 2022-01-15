Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

ADANA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ortaladığı topa arka direkte Mustafa Pektemek hareketlendi ancak Adana Demirspor'da Samet öncesinde kafa vurarak topu kornere çeldi.

54. dakikada Adana Demirspor'da kendi yarı alanında topu alan Sinan, Assombalonga'ya uzun bir ara pası gönderdi. Ceza sahası içerisine giren Assombalonga'nın, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Lung meşin yuvarlağın sahibi oldu.

59. dakikada Kayserispor'da Carole'ün sol kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim gelişine vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan gelişen atağında Akintola'nın çaprazdan vuruşu kaleci Lung'da kaldı.

87. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Onur topu ceza sahasına ortaladı. Samet'in kafasından seken topu kale önünde İlhan Parlak aldı. İlhan, geriden gelen Mane'ye psaını aktardı. Mane'nin ceza sahası içi sağ çaprazında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Candal Elbil xx

Adana Demirspor: Muric xx, Tayyip xx, Samet xx, Semih xx, Tarık xx (Lucas Castro dk. 77 x), Sinan xx, Belhanda xx (Gökhan dk. 68 x), Yunus xx (Metehan dk. 82 ?), Akintola xx (Vargas dk. 68 x), Bjarnason xx, Assombalonga xxx

Yedekler: Ferhat, Vedat, İzzet, Mustafa, Emrecan, Emircan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kayserispor: S.Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Uğur xx, Carole xx (Ramazan dk. 85 ?), M. Cardoso xx (Carlos Mane dk. 61 xxx), İbrahim xx (Olivier Kemen dk. 85 ?), Attamah xx, Gökhan xx (Emrah dk. 61 x), Mustafa xx, Gavranovic xx (İlhan dk. 77 xx)

Yedekler: Cenk, Bilal, Talha, Yasir, Nuretin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Assombalonga (dk.26) (Adana Demirspor), Mane (dk. 87) (Kayserispor) - ADANA