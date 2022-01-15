Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Kayserispor'da Cardoso'nun ortasında Muric'in elinden kaçırdığı topa kale alanı öndeki Gökhan vurmaya çalıştı ancak savunma vuruşa engel oldu.

26. dakikada Adana Demirspor'da Samet, orta alanda buluştuğu topu Belhanda'ya gönderdi. Belhanda'da aldığı topu sağındaki Assombalonga'ya verdi. Ceza sahası ön çizgisinde soluna doğru topu çeken Assombalonga, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Kayserispor'da Cardoso'nun kafayla indirdiği topa kale alanı içerisinde boş kalan Gavranovic, yine kafayla vurdu ancak kaleci Muric, topu kurtardı.

32. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın ortasıyla topla buluşan Belhanda, sol çaprazdan ceza sahasına kadar girdi ve düzgün bir vuruş yaptı. Ancak kaleci Lung, topu kurtardı.

36. dakikada Adana Demirspor'da Bjarnason'un pasıyla ceza sahasına giren Akintola, kale alanının gerisinden yaptığı vuruş savunmadan oyuna geri döndü.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Candal Elbil xx

Adana Demirspor: Muric xx, Tayyip xx, Samet xx, Semih xx, Tarık xx, Sinan xx, Belhanda xx, Yunus xx, Akintola xx, Bjarnason xx, Assombalonga xxx

Yedekler: Ferhat, Vedat, İzzet, Metehan, Mustafa, Lucas Castro, Emrecan, Vargas, Gökhan, Emircan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Uğur xx, Carole xx, Cardoso xx, İbrahim xx, Attamah xx, Gökhan xx, Mustafa xx, Gavranovic xx

Yedekler: Cenk, Bilal, Oliver, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Talha, Yasir, Nuretin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Assombalonga (dk. 26) (Adana Demirspor) - ADANA