Haberler » Spor » Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek final etabına çıktı - Spor

Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek final etabına çıktı

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutcu, Erkan SarıSPOR TOTO: Kadir Cin, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)SORGUN BELEDİYESPOR: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Batı Kayhan, Mehmet Almaz, Yusuf Erdem, Gavilan (Ramazan Serkan Kılıç,...

24.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:48
Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek final etabına çıktı

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

SPOR TOTO: Kadir Cin, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)SORGUN BELEDİYESPOR: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Batı Kayhan, Mehmet Almaz, Yusuf Erdem, Gavilan (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Rosales, Rahmi Çağlar Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Demirhan Durul, Ali Alp Çayır)SETLER: 25-20, 25-20, 18-25, 25-19SÜRE: 116 dakika (27, 25, 34, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Toto, sahasında ağırladığı 'u 3-1 mağlup ederek final etabına yükseldi.

İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 yenilen Spor Toto, rövanş maçını 3-1 kazandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler