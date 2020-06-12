Spor Toto ile Gölbaşı Belediyesi yeni yatırımlar için protokol imzaladı
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Spor Toto ile Gölbaşı Belediyesi yeni yatırımlar için protokol imzaladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek ortak protokole imza attı.

Spor Toto ile Gölbaşı Belediyesi yeni yatırımlar için protokol imzaladı
12.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:55

Gölbaşı'nda bulunan Cumhuriyet Kapalı Salonu'nun ve spor kompleksi içinde yer alan sentetik çim sahanın yenilenmesi, uluslararası düzeyde yarışmaların olabileceği bilardo salonu ile sekiz adet mini futbol sahasının yapılması ve yeni bir spor salonun inşa edilmesi başlıklarının belirlendiği protokolün Gölbaşı halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Ramazan Şimşek "Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz bilardo salonumuza bu protokol ile kavuşacağız. Sporcu fabrikası dediğimiz çocuklarımızın donanımlı şekilde yetişeceği bir spor salonun yapılması ile kaliteli eğitimin önü de açılmış olacak. Buradan Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri geride bıraktığımızda spor dolu günlerde buluşacağız " açıklamasında bulundu.

Geleceğin bilardocuları yetişecek

Dünyanın en yaygın sporlarından olan bilardo salonu ile uluslararası arenada Türkiye'nin de yerini alması için büyük çaba göstereceklerini kaydeden Ramazan Şimşek "Bilardo turnuvalarına Ankara'mızın nadide ilçesi Gölbaşı olarak ev sahipliği yapma hayalimiz artık gerçek olacak. Bu sayede spor turizmini Başkentimize taşıyacak hem Gölbaşı'nın hem de Ankara'nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız" dedi.

Genç sporculara kaliteli hizmet

"Gençlerimizin spora olan ilgisinin farkındayız. Alt yapımızı güçlendirerek, başarılı ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek en büyük gayemiz" açıklamasında bulunan Şimşek sözlerine şunları ekledi: "Gençlerimizin futbola olan ilgisinin farkındayız. Hayata geçireceğimiz sekiz adet mini saha ile belki de geleceğin Ronaldolarını Messilerini yetiştireceğiz. Projenin sene sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Taşpınar, Hacılar, Yavrucuk, İkizce, Karagedik, Bağiçi, Çimşit, Emirler mahallelerine yapılmasını planlıyoruz. Cumhuriyet Kapalı Salonumuz bu zamana kadar pek çok sporcuyu ağırladı. Yenilenen yüzü ile de başarılı müsabakalara ve antrenmanlara ev sahipliği yapacaktır. Yeni spor salonumuzun da müjdesini paylaşmak isterim. Bu sayede spor tesislerimiz ve alt yapımız ile ilimize, ilçemize yakışır olacağız."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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