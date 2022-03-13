ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda cuma günü başlayan şampiyonaya, 61 ilden 800'e yakın sporcu katıldı.

Şampiyona, son gün yapılan müsabakaların ardından tamamlandı ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, çok güzel bir şampiyonayı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şampiyonanın Ordu'da yapılmasına öncülük eden Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkürlerini sundu.

Sporcu, antrenör ve hakemlerle yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladıklarını kaydeden Genç, 3 gün süren şampiyonanın dolu dolu geçtiğinin altını çizdi.

Genç, şampiyona boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e de teşekkürlerini sundu.

Mustafa Genç, Ordu'da bu tür organizasyonların devam edeceğini sözlerine ekledi.