ORDU (AA) - Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 61 ilden 800'e yakın sporcu katıldı.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan gençlere başarılar dileyerek, 2028 Olimpiyatlarında derece almalarını temenni etti.

Şampiyonanın Ordu'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sonel, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla Ordu'nun 200 milyon liranın üzerinde bir spor yatırımı aldığını söyledi.

Ordu'nun bir spor şehri olduğuna işaret eden Sonel, "Recep Kara Spor Salonu'muzun kapasitesi 1700 kişi civarında. Biz Sayın Bakanımızla görüştük ve şehrimize 5 bin kişilik spor salonu yapılacak. Onun müjdesini vereyim. Bu manada hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, Ordu'muzun değerlerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sonel, yapımı tamamlanarak hizmete sunulan yeni Ordu Stadyumunun içerisinde Spor Lisesi'nin açıldığını, sonbaharda yapılacak olan sınavla öğrenci alımına başlanacağını kaydetti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir zaman bu organizasyonları yapamadıklarını aktardı.

Bu anlamda neredeyse ilk organizasyon olduğunu vurgulayan Huysuz, "Bizim için de önemli. 2024 ve 2028 Olimpiyatlarına katılabilecek sporcuların yarışmaları. Buradan milli takımı oluşturacağız. Akabinde de inşallah Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yapıp, buradan çıkacak neticelerle olimpiyat için çocuklarımız yarışmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de etkinliğe 61 ilden 800'e yakın sporcu ile antrenör, idareci ve teknik heyet olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını aktardı.

Güzel bir atmosferde 3 ayrı minderde yarışmaların gerçekleştiğini belirten Genç, organizasyona destek veren herkese teşekkürlerini iletti.