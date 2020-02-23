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Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u Bora Barlas'ın golleri ile 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

23.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:01
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.Hafta

Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'u Bora Barlas'ın golleri ile 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 24 yaptı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Ahmet Çıtak xx, Ahmet İnci xx


Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erden Tomarza xxx, Sinan Ayhan xxxi Ömer Memiş xxx, Ahmet Zekeriya Kartal xxx, Bora Barlas xxx, Hakan Çıtak xxx, Muhammed Ali Çalışır xxx, Selahattin Seyhun xxx, Yiğit Yavuz Deniz xxx


İttifak Holding Konyaspor U19: Mustafa Tekbaş x, Hüseyin Aybars Tüfekci x, Oğuzhan Eskiköy x, Kemal Aleçakır x, Hüseyin Mert Uyanıker x, Mehmet Gaffar Öz x, Mert Dikici x, İbrahim Yıldız x, Mücahit Kaya x, Emir Turgut Aydınlı x, Ramazan Yılmaz Gedik x


Goller: Bora Barlas (dk.7 ve dk.61) (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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