Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi 15 Ocak Cuma günü başlayacak

Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi'nde sezon 8 takımın katılımıyla 15 Ocak Cuma günü başlayacak.

ENKA, Heybeliada, Galatasaray, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kınalıada, ODTÜ ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünün (İYİK) katılacağı ligde ilk 3 hafta karşılaşmaları, 15-17 Ocak'ta İstanbul ENKA Yüzme Havuzu'nda oynanacak.

Ligde yer alan ekiplerden İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Soykan Üstünkar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig formatının değiştiğini belirtti.

Daha önce deplasmanlı oynanan ligin bu sezon üçer haftalık periyotlarla bir ilde yapılacağını bildiren Üstünkar, "14 hafta sonunda ilk dörde kalanlar play-off serisine çıkacak. 17 yaş ortalaması ile ligin en genç takımıyız. Yetiştirici kimliğimizle, 18 kişilik sporcu topluluğumuzla en iyi sonuçlar için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 3 haftanın maç programı şöyle:

15 Ocak Cuma:

12.30 ODTÜ-ASSK

14.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

16.30 Kınalıada-İYİK

18.30 ENKA-Heybeliada

16 Ocak Cumartesi:

12.30 Galatasaray-ODTÜ

14.30 İYİK-ASSK

16.30 Heyveliada-İzmir Büyükşehir Belediyespor

18.30 ENKA-Kınalıada

17 Ocak Pazar:

12.30 ODTÜ-İYİK

14.30 Galatasaray-Heybeliada

16.30 ASSK-ENKA

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kınalıada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz