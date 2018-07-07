Spor Toto'dan Safranbolu'ya 1.75 Milyon Lira Ödenek

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Safranbolu'da yeni nesil spor salonları ve tesisler için 1 milyon 750 bin liralık ödenek tahsis edildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında protokol imzalandığı ifade edildi.

Yapılan sözleşmeyle Barış Mahallesi'ne basketbol, voleybol sahası ve yeni nesil spor salonu, Esentepe Mahallesi'ne basketbol sahası ve Yazıköy köyüne futbol sahası yapılması için 1 milyon 750 bin lira ödenek sağlandığı ifade edilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Kaymakam Ürkmezer, Spor Toto Teşkilatının Türkiye'de spora ve sporcuya destek denildiğinde akla gelen ilk kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti.

Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Dünya Miras Kenti olan ilçemizi daha yaşanılır, bir kent yapmak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Safranbolu bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek devletimizin yatırımları, gerekse bir yıldır halkımızın duaları ve destekleriyle kentimiz ve geleceğimiz olan gençlerimiz için çok güzel hizmetlere ve projelere hep birlikte imza attık. Yapılan bu protokol, son yıllarda özellikle gençlerimizin tütün ve tütün mamulü, internet bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtulabilmeleri ve uzak durmaları için, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sosyalleşmesini sağlamak, ayrıca sağlıklı bir toplum oluşturmak için atılan büyük adımlardan biridir."