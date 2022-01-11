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Spor Toto, CEV Kupası'nda yarın Vero Volley'i ağırlayacak

Spor Toto, CEV Kupası'nda yarın Vero Volley'i ağırlayacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımını konuk edecek.

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımını konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Ocak'ta İtalya'da oynanacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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