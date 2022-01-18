Spor Toto, CEV Kupası'nda yarın Vero Volley'e konuk olacak
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımına konuk olacak.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımına konuk olacak.
Monza kentindeki Monza Spor Salonunda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Benedikt Geukes ve Slovakya'dan Bernard Valentar yönetecek.
Spor Toto, başkentte oynanan ilk karşılaşmada rakibine 3-0 kaybetmişti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri