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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'yi konuk edecek

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Spor Toto, yarın Ankara'da Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

16.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:38
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'yi konuk edecek

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Toto, yarın 'da temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Kosova'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan Spor Toto, tur için önemli bir avantaj elde etmişti.

Kaynak: AA
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