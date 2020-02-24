Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak.
24.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:56
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Bu maçın rövanşı ise 4 Mart'ta Çekya'nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.
Kaynak: AA
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