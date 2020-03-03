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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Çekya deplasmanında

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

03.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:34
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Çekya deplasmanında

Toto Erkek Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

Karlovy Vary kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Spor Toto, Ankara'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanarak yarı finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmişti.

Kaynak: AA

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