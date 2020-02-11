Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Aluron Virtu'yu konuk edecek

11.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:00

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçın yarın Polonya temsilcisi Aluron Virtu'yu ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı, Romanya'dan Darius Dumitru Mesca ile İsrail'den Iris Stojcic-Fogel hakem ikilisi yönetecek.

Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto, rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, tur için maçı altın sete taşımaya çalışacak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde ACS Volei Municipal (Romanya)-VK CEZ (Çek Cumhuriyeti) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA