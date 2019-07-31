Spor Toto BAL'da 153 takım mücadele edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

31.07.2019 17:32
Spor Toto BAL'da 153 takım mücadele edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi.
Katılacak ekiplerin 82'si geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 63'ü yerel liglerden yükselen takımlardan, biri FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8'i geçen sezon TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.
Ligde müsabakalar 21-22 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA
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