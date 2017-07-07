Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Emre Şahin'i renklerine bağladı.



Sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, geçen sezondan 15 oyuncu bulunan kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil etti.



Kulübün yeni sezon için yaptığı dördüncü transferi, her iki kanatta da oynayan Emre Şahin oldu.



Kulüp binasında, yöneticilerden Hüseyin Göztok'un da katıldığı imza töreninde iki yıllık sözleşmeye imza atan Emre Şahin, "Bodrumspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum." dedi.



Belçika doğumlu 25 yaşındaki oyuncu, KVC Westerlo alt yapısında futbola başladı. Yaklaşık 5 yıl kulüpte altyapı kategorilerinde mücadele etti. A takımda forma şansı bulamayınca 2010-2011 sezonunda Portekiz'in Braga takımına transfer oldu.



Burada U19 takımında forma giyen futbolcu sonraki sezon kiralandığı Portekiz 2. Lig takımı Vizela' da 23 maç forma şansı buldu. 2012-2013 sezonun ikinci yarısında Bucapor'a transfer olan oyuncu, 2016-2017 sezonunda ise Ankaragücü'nde forma giymişti.