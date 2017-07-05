Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ilk antrenmanına çıktı.



Geçtiğimiz sezon Spor Toto 3. Lig'de şampiyon olup 86 yılık kulüp tarihinde ilk kez Spor Toto 2. Lig'e yükselen yeşil- beyazlı ekip, ilk idmanını Yalıçiftlik tesislerinde yaptı.



Düz koşu ile başlayan kondisyon ağırlıklı çalışmayı kulüp yöneticileri de izledi. Takımın Bodrum'da başlayan lig hazırlıkları kapsamında, ağustos ayında Afyon'da 10 gün kamp yapacağı belirtildi.



Kadrosunda geçen sezondan 15 oyuncu bulunan ekibin, devam eden transfer çalışmalarında Van Büyükşehir Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Medeni, Sarıyer'den kaleci Fırat ve Göztepe'den orta saha oyuncusu Salim'i kadrosuna dahil ettiği kaydedildi.



Yeşil-beyazlı ekipte Necati Erkmen'den boşalan teknik direktörlük görevini ise takımda uzun süre forma giyen, kulüpte alt yapı antrenörlüğü ve ardından A takımda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Ali Merdin yürütecek.



Antrenmanı izleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'daki hazırlık çalışmalarından sonra Afyon'da kampa gireceklerini söyledi.



Spor Toto 2. Lig'e ilk kez çıktıklarını anımsatan Karakaya, "Taraftarımız rahat olsun. Sahada iyi futbol oynayan bir Bodrumspor yine olacak. 2. Lig'de de başa oynayacağız. Ama astronomik fiyatlara, uçuk transferler yaparak değil. Aynı politikamızı sürdürerek başarıya aç oyuncularla devam edeceğiz. Bodrumspor, her zaman olduğu gibi destek verenlerin yüzünü bu sezonda güldürecek." diye konuştu.



Karakaya, transfer çalışmalarına devam ettiklerini, mevcut 15 kişilik kadrolarına toplamda 7-8 oyuncu daha dahil edeceklerini kaydetti.