Spor Toto 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi
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Spor Toto 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi

Spor Toto 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Spor Toto 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, Ankara'da yapıldı.

Spor Toto 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde bugün sona eren turnuvada 4 ülkeden 116 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli takım, organizasyonda 20 madalyanın 19'unu kazanırken, 5 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcuların organizasyonda büyük başarıya imza attığını belirterek, "2024 ve 2028 Olimpiyatları'na gidecek kadrolarımız bu yaş gruplarından çıkacak inşallah. Artık hedefimiz sadece olimpiyatlara kota almak değil, derece almak, madalya almak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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