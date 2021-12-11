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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Menemenspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Menemenspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1'lik eşitlikle sona erdi.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - 1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Ferhat Öztorun'un sol taraftan ceza sahası içine savunmasına verdiği pasta araya giren Rasheed'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

40. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Ahmet topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlağı kaleci Batuhan iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada ceza sahası içinde topu alan Safa, Rasheed'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Selçuk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Oğuz Terzi xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Tuzlaspor : Mikulic xx, Erhan xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Diack xx, Selçuk xx, Sedat xx (Safa dk. 51 xx), Ahmet xx (Tayfun dk. 80 ?), Bardhi xx, Onat xx (Valente dk. 46 xx)

Yedekler: Emre, Umut, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Rahmi

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Menemenspor: Batuhan xx, Sinan xx, Mazlum xx, Ömer xx, Mete xx, Cem xx, Abdullah Aydın xx (Mahamadou Ba dk. 68 xx), Alhassan xx (Gomes dk. 90+2 ?) Himmet xx (Batuhan dk. 77 xx), Rasheed xxx, Ahmet Sagat xx (Oğuzhan dk. 90+2 ?)

Yedekler: Murat, Emre, Berkan, Emre, Emir, Sabbah

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Rasheed (dk. 22) (Menemenspor), Selçuk (dk. 82 pen.) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Mazlum (Menemenspor), Bardhi, Diack (Tuzlaspor) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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