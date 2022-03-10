Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2 ve 3'üncü Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2'nci Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2 ve 3'üncü Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2'nci Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."


Demirören Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol Federasyonu, Spor Toto, Futbol, Spor, Haberler

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