Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Fofana'nın soldan içeri çevirdiği topa Yasin'den önce dokunan Boluspor savunması mutlak golü önledi.
22. dakikada Tomane'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0
26. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa sert vuran Bregu, eşitliği sağladı. 1-1
52. dakikada Yasin pasında kaleyi karşısına alan Yunus Emre'nin şutu az farkla direğin sağından auta çıktı.
54. dakikada Mehmet'in ortasında Kassongo'nun kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
77. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Yasin'in şutu üstten auta çıktı.
84. dakikada Polat'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Çinari'nin şutu Selmani'de kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Kapluhan xx, Ali Can Alp xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen x (Alaaddin dk. 65 x), Yunus Emre Çift x, Osman Çelik xx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç x (Çinari dk. 81 ?), Cihan Kahraman xx, Vukan Savicevic x (Berk dk. 56 x), Moryke Fofana xx (Melih Okutan dk. 56 x), Yasin Öztekin xx (Polat dk. 81 ?), Tomane x
Yedekler: Aykut, Hüseyin, Barış, Bah, Melih Altıkulaç,
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Boluspor: Selmani xx, Ali Keten xx, Emin Bayram xx, Fethi Özer xx, Mehmet Çınar x, Hakan Bilgiç x (Novak dk. 75 x), Abdurrahman Canlı x, Berk Yıldız xx, Bertu Özyürek x, Dejvi Bregu xx (Arda Köksal dk. 46 x), Kassongo x
Yedekler: Ömer, Abdoulaye, Arda Hilmi, Atamer, Talha, Ensar, Diyar, Erkam
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Yasin (dk. 22) (Samsunspor), Bregu (dk. 26) (Boluspor)
Kırmızı kart: Yunus Emre Çift (dk. 60) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Cihan, Yunus, Berk (Samsunspor), Abdurrahman, Ali Keten, Mehmet Çınar, Bertu (Boluspor) - SAMSUN